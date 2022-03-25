Из пышки в худышку: вернувшаяся в Россию Решетова эпатировала публику худобой

Модель еще совсем недавно имела выдающиеся объемы.

Экс-пассия Тимати, модель Анастасия Решетова вернулась в Россию из Эмиратов. Дубай давно стал для красотки вторым домом, но в этот раз она призналась, что заскучала по Москве как никогда.

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По возвращении в столицу Решетова активизировалась в микроблогах. Она поделилась новым снимком, на котором впервые за долгое время предстала во весь рост. И подписчикам бросилась в глаза ее худоба – еще недавно модель претендовала на plus size, а теперь от былых пышных объемов не осталось и следа.

У Решетовой в настоящее время запускается новый бизнес. Девушка начала заниматься косметикой по уходу за телом и всячески старается занять нижу брендов, покинувших местный рынок.

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