Белоснежный для блондинки: Рудова покрасовалась в тоненькой маечке, засветив запретные нюансы

Наталью Рудову причисляют к одной из самых эффектных актрис современности. Стройная блондинка активно снимается в кино, ведет соцсети, но держит в секрете личную жизнь.

А еще звезда с особым вниманием относится к своей фигуре и периодически избавляется от лишнего веса. Не так давно она сбросила несколько, по ее мнению, лишних килограммов. Теперь еще чаще демонстрирует поклонникам свои формы.

На этот раз Рудова покрасовалась перед камерой в белоснежном топе на тонких бретелях. Его актриса надела на голое тело, оставив фанатам простор для самых смелых фантазий.

«Красотка! Самая лучшая! Вау!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно на экраны вышел комедийный фильм «Стрингеры», где Рудова сыграла одну из главных ролей. на съемочной площадке ей посчастливилось поработать с Дмитрием Нагиевым, от которого Наталья осталась в полном восторге.

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