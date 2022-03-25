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Заграница будет сниться: какие долги накопили Барановская, Волочкова, Меладзе и экс-бойфренд Бузовой

Многие звезды числятся в списке злостных должников перед государством.

Заграница будет сниться: какие долги накопили Барановская, Волочкова, Меладзе и экс-бойфренд Бузовой
Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Любой гражданин страны, независимо от его звездности, с долгом в 30 тысяч рублей рискует лишиться заграницы. Но почему-то знаменитости нередко об этом забывают. Они продолжают накапливать задолженность и беззаботно летать, пока о них не сообщат в службу судебных приставов. Как правило, после этого все неплательщики очень быстро приходят в себя и платят по счетам.

Рискуют остаться без отпуска сегодня многие. Например, за Анастасией Волочковой числится неуплата налога на недвижимость и землю. Общая сумма долга перед государством у балерины – 301 тысяча.

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Опальный Валерий Меладзе тоже не озаботился исключить свое имя из списков должников. На нем висит 43 тысячи рублей. Ему бы равняться на Филиппа Киркорова, который смог снизить задолженность с 1 млн 48 тысяч, которые за ним числились на 1 декабря 2021 года, до 52 тысяч в марте. Только и этот долг может стать причиной сорванного отпуска.

Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото: соцсети

Многодетная мама Юлия Барановская – в числе должниц. Она должна государству 39 тысяч. Кристина Асмус – на тысячу меньше.

Бывший бойфренд Бузовой, блогер Дава, уже несколько месяцев не может заплатить налоги за свои движимые и недвижимые владения в размере 242 тысячи рублей. Но больше всех погряз в долгах Гоша Куценко – на нем висит 24 миллиона рублей. История давняя, это займ, который он брал на фильм «Дикари» 2006 года. Картина провалилась в прокате, а с ней – и финансовая стабильность – звезда не перестает именовать себя «нищим актеришкой», пишет «Комсомольская правда».

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