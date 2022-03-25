Заграница будет сниться: какие долги накопили Барановская, Волочкова, Меладзе и экс-бойфренд Бузовой

Любой гражданин страны, независимо от его звездности, с долгом в 30 тысяч рублей рискует лишиться заграницы. Но почему-то знаменитости нередко об этом забывают. Они продолжают накапливать задолженность и беззаботно летать, пока о них не сообщат в службу судебных приставов. Как правило, после этого все неплательщики очень быстро приходят в себя и платят по счетам.

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Рискуют остаться без отпуска сегодня многие. Например, за Анастасией Волочковой числится неуплата налога на недвижимость и землю. Общая сумма долга перед государством у балерины – 301 тысяча.

Опальный Валерий Меладзе тоже не озаботился исключить свое имя из списков должников. На нем висит 43 тысячи рублей. Ему бы равняться на Филиппа Киркорова, который смог снизить задолженность с 1 млн 48 тысяч, которые за ним числились на 1 декабря 2021 года, до 52 тысяч в марте. Только и этот долг может стать причиной сорванного отпуска.

Многодетная мама Юлия Барановская – в числе должниц. Она должна государству 39 тысяч. Кристина Асмус – на тысячу меньше.

Бывший бойфренд Бузовой, блогер Дава, уже несколько месяцев не может заплатить налоги за свои движимые и недвижимые владения в размере 242 тысячи рублей. Но больше всех погряз в долгах Гоша Куценко – на нем висит 24 миллиона рублей. История давняя, это займ, который он брал на фильм «Дикари» 2006 года. Картина провалилась в прокате, а с ней – и финансовая стабильность – звезда не перестает именовать себя «нищим актеришкой», пишет «Комсомольская правда».

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