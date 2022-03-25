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«Для женщины с фантазией»: Макеева рассказала о своей занятости специально для бывшей жены Малькова

Накануне Светлана Малькова заявила, что актриса осталась без работы.

«Для женщины с фантазией»: Макеева рассказала о своей занятости специально для бывшей жены Малькова
Анастасия Макеева. Фото: личный архив

На днях Светлана Малькова перебралась в США. Многодетная мама решила жить в Сиэтле, где, по ее словам, у нее появился любимый человек. В то же время художница не перестает обсуждать бывшего мужа Романа Малькова и его жену Анастасию Макееву в специально созданном для этого телеграм-канале.

Накануне многодетная мама заявила, что актриса осталась без работы. Анастасия отреагировала на эти слова, показав репетицию на сцене театра «Русская песня».

«Для заокеанской женщины с больной фантазией. Репетиция в театре «Русская песня» у Бабкиной, а завтра безработить я буду в театре ЛДМ в спектакле «Алмазная колесница». Собственно, как и послезавтра», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в мае прошлого года.

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