«Это было честно»: Алексей Воробьев признался, почему не выбрал невесту на шоу «Холостяк»

Певец, актер Алексей Воробьев был героем шоу «Холостяк» в 2016 году. За сердце музыканта боролись многие красотки, а по ту сторону экрана мечтали о свадьбе с красавчиком многие телезрительницы. Тем не менее, артист по сей день остается холостяком.

Воробьев в проекте «Загугли звезду» рассказал, что на шоу ему было очень тяжело говорить девушкам «нет», делая выбор между ними. Однако, в финале он не выбрал ни одну из претенденток на его сердце. И признался, почему так вышло.

«Потому что это было честно по отношению к ним. Не делать вид, что типа: «Ну, давай попробуем что-нибудь создать. А то вроде как два с лишним месяца мы же тебе что-то выбирали. Получается, что мы только зря теряли время, давай попробуем». Но нет, если мы уже потеряли два с лишним месяца, то чего терять еще два, правильно?», — объяснил актер.

В настоящий момент Воробьев ни с кем из участниц проекта не поддерживает отношения.

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