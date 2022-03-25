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«Прекрасный стилист покрасил мне волосы»: Волочкова похвасталась бьюти-преображением

Балерина старается сообщать поклонникам каждый свой шаг.

«Прекрасный стилист покрасил мне волосы»: Волочкова похвасталась бьюти-преображением
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Звезда сцены Анастасия Волочкова похвасталась весенним преображением, которое стало возможно прямо на дому. К ней пришел в гости давний друг-стилист, и звезда доверила ему свои волосы.

Своей новой прической балерина поспешила щегольнуть в «Телеграм». Артистка расположилась на софе и демонстрировала новую себя со всех сторон.

«Прекрасный стилист покрасил сегодня мне волосы. Роман Спектр. Это единственный поющий стилист в России. Пригласила его для участия в моем спектакле 1-го апреля. А как вам результат работы этого мастера?», — написала звезда.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Правда, получить обратную связь балерина, как бы ни хотела, не смогла, ведь возможность комментирования в своем канале она так и не открыла подписчикам.

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