Весна в голову: сверкая голыми ногами, Рудова в маленьком черном платье пустилась в пляс прямо на улице

Звезда сериала «Татьянин день» и шоу «Звезды в Африке» Наталья Рудова радостно поделилась с подписчиками, что у нее новый проект. Она задействована в сериале «Рынок шкур», а партнером на площадке у нее стал Павел Прилучный.

Работать приходится много – актриса уже пожаловалась на ранний подъем чуть ли не с рассветом. А заветное «стоп! снято!» звучит уже в сумерках. И Рудова показала прямо на улице, как радуется окончанию смены.

В чем снималась, в том и поскакала вприпрыжку – на Наталье было маленькое черное платье, о котором мы уже писали и которое не прикрывает ничего, а поверх – ее собственная куртка-карго. Причем, ноги актриса не стала утеплять, а как была с голыми, так и поскакала. Настроение у звезды при этом было отличным. А, может, это весна?

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