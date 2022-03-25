«Не скрываю, что люблю поесть»: Бородина отреагировала на «утечку» данных по доставке еды

Телеведущая была удивлены появившейся информации в Сети, так как не живет в коттеджном поселке «Павловские озера».

Ксения Бородина не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она уже давно ведет шоу «Дом-2», а также участвует в других проектах. Если раньше телеведущая подрабатывала диджеем и соглашалась вести свадьбы, то теперь большой достаток ей приносит реклама в соцсетях.

Ксения часто хвастается дорогостоящими обновками и уже несколько месяцев ждет, когда ей привезут новый автомобиль. На день рождения она подарила себе еще одну квартиру в Москве.

Недавно в Сеть слили данные известного сервиса по доставке еды. Многие адреса и телефоны оказались в общем доступе, как и суммы, которые люди тратили на еду за 6 месяцев. Вскоре особенно внимательные пользователи интернета выяснили, что звезды тратят большие суммы денег на еду.

Так Оксана Самойлова и Джиган потратили 722 тысячи рублей, а Бородина якобы в ресторанах заказала еды на 330 тысяч рублей. В списке были и другие звезды: рэпер Тимати — 684 тысячи рублей, Ксения Собчак 519 тысяч рублей, а Егор Крид сделал заказов на сумму 189 тысяч рублей.

Данные разметил телеграм-канал «Курятник». Первой на слухи отреагировала Бородина. Она заверила, что доставкой еды не пользуется и живет вовсе не в коттеджном поселки.

«Не, я вообще не скрываю, что люблю поесть, вот что правда , то правда.но я реально не пользуюсь доставкой. Сюда пока привезут, все холодное станет. Единственное, что редкий случай, в местных ресторанах можем заказать и вот продукты на OZON я скупаю ежедневно это правда. Поэтому я не против такой цифры, но может вы ребята не мне всю дорогу еду привозили и я не живу в „Павловский озерах“ никаких», — заявила звезда.

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