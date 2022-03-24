Устроила танцы за рулем: Бородина в пальто с принтом pied-de-poule повеселилась с подругами

Телеведущая поужинала в ресторане. Она поделилась кадрами своего отдыха в столице.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже больше 16 лет ведет шоу «Дом-2». Также Ксения ведет другие передачи и зарабатывает на рекламе в соцсетях.

Она еще недавно была счастлива в браке с Курбаном Омаровым, но в 2021 году они развелись. Теперь телеведущая проводит время с дочками Марусей и Теоной. Также она стала больше времени проводить с подругами и балует себя обновками.

На этот раз Бородина весь выходной посвятила развлечениям. Она облачилась в ультрамодное пальто с принтом pied-de-poule. Примечательно, что телеведущая решила провести время в ресторане.

Однако уже в машине она стала танцевать под музыку в Ольгой Орловой. Они подпевали любимым исполнителям. Ксения сидела за рулем, но это не мешало ей отрываться в приятной компании.

В ресторане телеведущая отведала изысканные блюда. Она осталась довольна тем, какие салаты ей предложили. Также она успела наведаться в свою новую квартиру в элитном доме. Звезда призналась, что не готова к новому ремонту, но довольна покупкой.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие были восхищены ее элегантностью. Ее осыпали комплиментами фанаты. К слову, пальто и тренчи этой весной снова актуальны.

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