Нежности: Костенко показала, как подросшая дочка в небесно-голубом платье целует братика

Анастасия Костенко уже много лет счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Она не скрывает, что первое время сталкивалась с хейтом. Футболист закрутил с ней роман, когда только расстался с Ольгой Бузовой.

Пара заверяла, что их отношения зародились уже после развода спортсмена. Но недавно мама Бузовой в эфире телешоу отметила, что измена со стороны Тарасова была, что и стало поводом для раздора.

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Однако теперь Костенко счастлива с избранником. Она подарила ему дочек Еву и Милану. А в прошлом году у них на свет появился долгожданный сын, которого назвали Алексеем.

Футболист старается во всем помогать жене. Недавно он сводил Анастасию в театр, чтобы она развеялась. А вот 24 марта молодая мама была дома с детьми. Она засняла, как Милана в небесно-голубом кукольном платье с рюшами поцеловала братика, а потом стала с ним играть и разговаривать.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, как наследники похожи на папу и как вырос Алексей.

«Какая она милая», «Девочка с яркой внешностью», «Ну до чего они похожи на Тарасова», «Просто идиллия», «Ну просто принцесса», «Какая она нежная», «Я тащусь от такой любви», «Вау, вот это голубые глаза у обоих», «Это милота дня», «Глазки папины», — стали писать пользователи Сети.

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