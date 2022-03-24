«Пошли разными дорогами»: Рита Дакота отреагировала на расставания звездных пар

Исполнительница Рита Дакота на фоне многочисленных звездных расставаний вспомнила о кризисе в отношениях с Федором Белогаем.

Рита счастлива, что они с возлюбленным нашли силы восстановить гармонию и не заканчивать роман.

«Все расстаются. За последнюю неделю о расставании обьявили сразу пять крепких пар среди наших друзей и знакомых. Коллеги тоже расстаются. Разводятся и Дорофеева с Дантесом, и Белов с Ульяной, и несколько пар среди наших близких друзей. Пар-примеров. Семей-образцов. Они не поссорились, не повздорили, а прямо расстались, по-настоящему. Попрощались. И пошли разными дорогами два некогда самых близких человека. Трагедия», — заявила Рита.

Певица отметила, что последние события в мире сильно повлияли на пары:⠀

«Первый раз так много. Больше, чем в корону. Немудрено: каждый стресс снимает маски слой за слоем, и за ними остается правда. А в правду смотреть очень непросто».

Артистка вспомнила, что сама чуть не осталась без поддержи избранника.

«Я знаю, что такое растерять все опоры в отношениях и превратить их в источник боли, а не в источник поддержки. Кто пропустил, мы с Федей сами чуть не расстались в январе, мы сами чуть было не попали в эту ловушку. И я благодарю небеса, что у нас хватило знаний, инструментов и мудрости пройти этот путь рука в руке, как бы сложно тогда ни было и как бы проще ни казалось тогда расстаться», — призналась Рита в личном микроблоге.

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