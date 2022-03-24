Шнуров выпустил песню о новой реальности

Сергей Шнуров выпустил очередной клип «Мелочи». На этот раз сингл сняли вручную, без штатива. Солистка Зоя и лидер «Ленинграда» поют о том, как хорошо, хоть и плохо, раньше жили люди в России.

«Звезды каждый праздник новогодний постоянством нас своим бесили, а если посмотреть на это из сегодня, то не назовешь это насилием», — поет музыкант.

Сейчас клип находится на четвертом месте в трендах YouTube. За несколько часов он набрал почти 650 тысяч просмотров.

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