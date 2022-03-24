«Готовка успокаивает»: Дарья Клюкина рассказала, как делает пирожки по-домашнему

Бывшая возлюбленная Егора Крида — Дарья Клюкина — доказала, что разбирается не только в моде. Знаменитость приготовила пирожки с разными начинками.

Модель поделилась их рецептом в своих социальных сетях.

«Говорят, что готовка успокаивает — готова подтвердить, еще как! Когда делаешь что-то своими руками, то прекрасно отвлекаешься. Поэтому на выходных устроила самый настоящий марафон на кухне. А в результате и у тебя антистресс и гости сытые и довольные», — похвасталась Дарья.

«Хочу поделиться с вами рецептом пирожков, который легко повторить. Я делала с двумя разными начинками: с грибами и капустой, а еще с луком и яйцом. Обе получились на ура (гости не дадут соврать). Тесто можно использовать как готовое, так и приготовить самостоятельно», — добавила Клюкина.

Для пирожков с луком и яйцом Клюкина добавила к основным ингредиентам соль, перец, оливковое масло по вкусу. Самих яиц нужно шесть штук, а зеленого лука – 300 граммов.

Чтобы приготовить начинку из грибов и капусты, модель разогрела масло и добавила к нему розмарин. Далее Дарья обжарила любимые грибы на сковороде с маслом и розмарином. А на другой — лук с капустой. Потом необходимо все смешать и тушить еще 10 минут со сливочным маслом.

Для теста Дарье понадобились 220 миллилитров молока, две столовые ложки сахара, две чайные ложки сухих дрожжей, яйцо, три столовые ложки муки, три столовые ложки растительного масла и один грамм соли.

Напомним, ранее Дарья Клюкина показала свой образ в трендовом цвете на Неделе моды.

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