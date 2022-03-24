«С таким помощником — одно удовольствие!»: Ида Галич похвасталась сыном, который готовит вместе с ней

Телеведущая Ида Галич приготовила яичницу вместе со своим двухлетним сыном Леоном. Примечательно, что поклонники знаменитости с трудом различили маму и сына.

Малыш Иды очень похож на нее. У наследника бизнесмена Алана Бадоева одинаковая с его мамой мимика. И даже прически у Галич и ее сына похожи. Вот только у блогера сами пряди темнее.

«Готовить с таким помощником — одно удовольствие! Мой поваренок Леон Аланович», — написала Галич в своем микроблоге.

Леон помогал маме готовить завтрак и этим умилил фанатов Иды.

«Сладкий», «Какое чудо», «А кто из них Ида? Прелестный малыш», «Клонировала себя», «Мимика и выражение лица один в один! Спасибо за повод улыбнуться и поумиляться! Пожалуйста, выкладывайте больше таких видосиков!», «Одинаковые прически», «У Лео ваша мимика», «Самое милое, что я видел», 3 написали восторженные поклонники Галич.

Напомним, ранее Иду Галич заподозрили в романе с другим популярным блогером Стасом Круглицким. После развода с бизнесменом Аланом Бадоевым телеведущая не афишировала свою личную жизнь.

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