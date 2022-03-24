Анастасия Волочкова провела эффективную тренировку на пресс

Артистка балета Анастасия Волочкова разместила в своем Telegram домашнюю тренировку для укрепления мышц живота.

Волочкова использовала специальный тренажер, который можно встретить в любом спортивном зале. Также любимое упражнение балерины можно выполнять и без тренажера. Главное — лечь под правильным углом, как это показано в ролике артистки.

Анастасия закрепила ноги и принялась поднимать корпус. При этом бывшая прима Большого театра акцентировала внимание на косых мышцах пресса. Для проработки этой группы мышц Волочкова поворачивала корпус из стороны в сторону при подъеме.

«Такое впечатление на видео, словно я на педали какие-то нажимаю», — отметила балерина в личном микроблоге.

После нескольких подходов Анастасия Волочкова зафиксировала корпус и подкачала мышцы в статическом положении.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова написала книгу-исповедь о своей жизни. Балерина призналась, что некоторые читатели посчитают книгу очень откровенной и даже скандальной. Но сама артистка уверена, что это история о том, какой ценой достается успех.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.