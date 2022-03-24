Мирослава Карпович разделась для фотосессии после слухов о расставании с Павлом Прилучным

Бывшая возлюбленная Павла Прилучного — Мирослава Карпович — недавно снялась в новой откровенной фотосессии. Свежие кадры знаменитость опубликовала в своем Telegram.

Поклонники актрисы заявили, что снимки получились чересчур пикантными. Все дело в том, что Мирослава позировала в белом топе с прозрачными рукавами без брюк или юбки. Голые коленки Карпович прижала к груди.

Мирослава сделала интересное признание в подписи к фото.

«Начинаю, как торнадо, кружить по дому, втягивая в свой вихрь кофту, путаясь в проводе фена, нарумянивая щеки — всегда перебарщиваю. Впрыгиваю в пальто, запускаю рюкзак на порог и, доставая ботинки, всегда слышу: «Мира, а штаны?!» Знаю-знаю, что их надо надевать. Но мне нравится, когда тело дышит. Надевая колготки (очень их с детства не люблю), особенно те, что две полосочки сзади, или прочую нижнюю часть гардероба, мы закрываем большую часть тела. Она и так закрыта весь день», — рассказала Карпович в личном микроблоге.

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