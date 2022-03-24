Солист группы «На-На» рассказал, как фанатки выцарапали на его животе четырехпалый знак

Бари Алибасов, напомним, создал коллектив, чтобы составить конкуренцию The Beatles. По его задумке, в группе должны быть четыре парня, способные довести до слез любую девушку. И у него это получилось.

«Когда я вышел в зал петь «Алену» со всем стадионом, там, в первых рядах, оказались девочки с острыми коготками, и они мне выцарапали на животе четырехпалый знак Zorro, который долго заживал, а шрамы так и остались», — рассказал солист группы Леонид Семидьянов в программе PROновости «Муз-ТВ».

Кстати, самой популярной песней у «На-На» до сих пор остается «Фаина». Мало кто знает, но легендарный хит не претендовал на большой успех. Алибасов задумал песню как «однодневку». Мотив знаменитого шлягера продюсер позаимствовал у турецкой певицы Sezen Aksu.

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