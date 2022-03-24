Алексей Воробьев построил успешную карьеру в Голливуде

Исполнитель Алексей Воробьев, ощутив застой на эстраде, решил на время улететь в Штаты. Кстати, там именитый певец сумел добиться первых успехов. А ведь сам артист родом из небольшого городка. Покорять Москву в свое время Воробьев приехал из Тулы.

Столица сразу же понравилась амбициозному певцу. Алексей снял небольшую комнату в подвале одного старинного особняка, расположенного у Старого Арбата. Там Воробьев и принялся творить. Он писал песни и выступал на российской эстраде.

Однако уже скоро Алексей ощутил творческих кризис — предложений с интересными проектами он не получал. Поэтому Воробьев решил покорить Голливуд. И ему это удалось.

Воробьев начал с сольной карьеры за океаном, а потом получил роли в таких проектах, как «Космические войска» и «Рейган».

«За океаном я продолжаю строить карьеру в киноиндустрии», — похвастался Алексей Воробьев в беседе с moskvichmag.ru.

Напомним, ранее Алексей Воробьев вспомнил, как учился в школьные годы. Артист признался, что не видел в своем дневнике отличных отметок.

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