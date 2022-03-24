Кейт Миддлтон не позаботилась: принца Луи лишили важной королевской привилегии

Кейт Миддлтон уже 11 лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Она стала его главной опорой в жизни. Супруги вместе посещают важные мероприятия, ездят в туры и воспитывают троих детей.

Принцу Джорджу восемь лет. Он не только учится в школе, но и иногда выходит в свет с родителями. Принцесса Шарлотта в свои шесть лет уже учится. А вот малышу Луи всего три годика.

Недавно Миддлтон отправилась в тур по Центральной Америке. Герцогиня Кембриджская с мужем посетили Белиз и Ямайку. Впереди у них поездка на Багамы.

В окружении королевской семьи вспомнили, что пара лишила своего младшего сына важной королевской привилегии. В отличие от старших брата и сестры он реже появлялся на публике, так как значительная часть его детства пришлась на пандемию.

Также во дворце отменялись крупномасштабные мероприятия королевской семьи, к примеру, Trooping the Colour и других значимые события. Все это отразилось на Луи, которого публика почти не видела. Также он до сих пор не совершил свою первую поездку за границу.

За последние годы Миддлтон и принц Уильям почти не покидали Великобританию. Исключением стала Иордания в прошлом году, куда они обещали поехать еще до рождения малыша. А также нынешний тур по карибскому бассейну, куда супруги не взяли детей. По всей видимости, из-за длительности перелетов.

Добавим, что сын принца Гарри и Меган Маркл эту привилегию получил, когда ему еще не было года. Малыш Арчи был с родителями, когда они ездили в Южную Африку. А вот принц Джордж совершил свой первый королевский тур, когда ему было всего девять месяцев, съездив с родителями в Австралию и Новую Зеландию. Шарлотта в свою очередь дебютировала в официальном туре в Канаде в 2016 году в возрасте года и четырех месяцев.

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