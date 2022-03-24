Анастасия Заворотнюк сильно повлияла на карьеру звезды «Моей прекрасной няни»

Исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк работала на одной съемочной площадке вместе с Екатериной Дубакиной. Последней тогда было всего 15 лет.

Екатерина Дубакина недавно призналась, что ей было тяжело сниматься вместе с взрослыми и опытными артистами, в том числе с Анастасией Заворотнюк.

Напомним, Екатерина Дубакина исполнила роль старшей наследницы продюсера Максима Шаталина. Его сыграл актер Сергей Жигунов. Именно его герой взял на работу Викторию Прутковскую, которая стала известна для всех как няня Вика.

«То, что я слишком рано начала работать во взрослом коллективе, создавало для меня множество проблем», — призналась Екатерина Дубакина в беседе с Wmj.ru.

Дубакина порекомендовала молодым артистам не идти по ее пути. Актриса уверена, что вначале таланту нужно окрепнуть и выучиться, а потом познавать славу.

Напомним, ранее стало известно о жизни Анастасии Заворотнюк в последнее время. Артистка скрывается от внешнего мира в доме за два миллиона долларов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.