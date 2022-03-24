Перечитал в детстве историй о доблестных рыцарях: почему Галкин построил в Грязи именно замок

Телеведущий рассказывал, что ему были видения во сне, когда он был маленьким.

Телеведущий Максим Галкин с детства хотел построить для себя именно замок, а не, к примеру, особняк или коттедж. Это, как он ранее признавался, была его давняя детская мечта.

Как рассказывал Максим Галкин, в детстве он читал книги по истории о доблестных рыцарях Средневековья. По его словам, ему даже во сне были видения, каким замок должен быть.

В итоге архитекторы именно по критериям Максима Галкина построили роскошные хоромы в деревне. В замке Максима Галкина есть потайные комнаты и подземные ходы.

О полной планировке знают не так много людей. Это в основном близкие родственники. Ну и те, кто возводил шикарное строение — несколько архитекторов. Естественно, что семейные тайны им разглашать строго запрещено. Всего в доме шесть этажей, подземный гараж и семейный театр со сценой.

Напомним, что Максим Галкин и его жена Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой покинули Россию. Они находятся в Израиле.

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