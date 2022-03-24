«Даже боюсь ей звонить»: продюсер Ротару — о задержании сына и внука певицы на молдавской границе

Как отметил Сергей Лавров, он давно с исполнительницей не общался.

Продюсер украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что пока не разговаривал с исполнительницей относительно недавнего задержания ее сына и внука на границе Украины и Молдавии.

«Мы с ней из-за текущей ситуации уже давно не общались. И я даже боюсь ей звонить, поэтому не в курсе последних событий». Сергей Лавров

Напомним, что на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. Через какое-то время на украино-молдавской границе были задержаны внук и сын Софии Ротару, сообщает «Комсомольская правда».

Любопытно, что через какое-то время родных Софии Ротару отпустили. Хотя по законам Украины им грозило до пяти лет колонии. Многие фанаты Софии Ротару считают, что слово за родственников замолвила именно певица.

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