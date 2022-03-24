«Обострение уляжется»: Вике Цыгановой «польстило» внимание латвийских властей к ее персоне

Певица и композитор Вика Цыганова вслед за Николаем Расторгуевым отреагировала на попадание в «черный» список нежелательных персон в Латвии. Ранее лидер группы «Любэ» с равнодушием отметил, что запрет на въезд в эту страну едва ли как-то отразится на его концертах и карьере в России. К тому же, певец заверил, что как-то и не планировал ехать в Латвию.

В свою очередь, певица Вика Цыганова заверила, что ей очень лестно такое внимание властей Латвии к ее скромной персоне. Ну а попадание в «черный» список, как выразилась артистка, она как-нибудь переживет.