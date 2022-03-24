«Несколько лет назад получила урок»: продюсер Ротару объяснил, почему певица «ушла в тень»

Как отметил Сергей Лавров, народная артистка одинаково хорошо относится ко всем республикам.

Продюсер украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что звездная исполнительница одинаково хорошо относится ко всем бывшим союзным республикам, поэтому сегодня предпочитает молчать.

«Несколько лет назад она получила огромный урок после того, как сын подставил ее с украинским флагом». Сергей Лавров

Как отметил Сергей Лавров, в 2014 году у исполнительницы должен был состояться большой концертный тур по городам России. Руслан Евдокименко зачем-то опубликовал в соцсетях фотографию матери с флагом Украины. В итоге гастроли пришлось отменить, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что София Ротару часто приезжала в Россию. В нашей стране ее всегда очень сильно любили.

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