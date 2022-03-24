«Мультики про ЛГБТ без пометки 18+ пусть оставят себе»: Тимати резко высказался о «Диснее»

Рэпер Тимати в соцсетях заявил, что его дети не будут смотреть новые мультфильмы американской кинокомпании «Уолт Дисней».
«Мультики про ЛГБТ без пометки 18+ пусть оставят себе. Моим детям хватит золотой библиотеки старого Уолта Диснея».
Напомним, что не так давно американская компания создала рабочую группу, которая будет заниматься увеличением ЛГБТ-контента в мультфильмах.
Ранее Тимати вступил в словесную перепалку с украинским музыкантом Максом Барских. Он, в частности, раскрыл, что исполнитель нетрадиционной ориентации.
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