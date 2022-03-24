«Мультики про ЛГБТ без пометки 18+ пусть оставят себе»: Тимати резко высказался о «Диснее»

Как отметил рэпер, его детям хватит «золотой библиотеки» старого Уолта Диснея.

Рэпер Тимати в соцсетях заявил, что его дети не будут смотреть новые мультфильмы американской кинокомпании «Уолт Дисней».

«Мультики про ЛГБТ без пометки 18+ пусть оставят себе. Моим детям хватит золотой библиотеки старого Уолта Диснея». Тимати

Напомним, что не так давно американская компания создала рабочую группу, которая будет заниматься увеличением ЛГБТ-контента в мультфильмах.

Ранее Тимати вступил в словесную перепалку с украинским музыкантом Максом Барских. Он, в частности, раскрыл, что исполнитель нетрадиционной ориентации.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.