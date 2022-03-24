«Самопровозглашенная Российская Интеллигенция»: Ольга Кормухина — о сбежавших за рубеж звездах

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» посмеялась над российскими звездами, так называемой интеллигенцией, которая сбежала за рубеж.

«Тут в комментах узнала, что в народе для нашей «элиты» уже подобрали название — Самопровозглашенная Российская Интеллигенция. Начальные буквы, думаю, сами сложите?» Ольга Кормухина

По словам Ольги Кормухиной, в этой связи ей вспоминается писатель Лев Гумилев, сын поэтессы Анны Ахматовой. «Они оба открещивались от звания интеллигента. Так вот. Когда его так «обзывали», он отвечал: «Я не интеллигент, потому что: во-первых, у меня есть профессия. Во-вторых, я родину люблю», — заявила Ольга Кормухина.

Напомним, что за последнее время из России уехали Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиными и детьми, Ксения Собчак, Иван Ургант и многие другие.

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