«Буду кайфовать в окружении детей, внуков, правнуков»: Орбакайте — о том, какой видит свою старость

Певица надеется, что и годы спустя у нее будет такая же крепкая и дружная семья.

В одном из свежих интервью Кристина Орбакайте заговорила о личном. Певица, можно сказать, впервые так откровенно высказалась о том, какой она представляет свою жизнь через 30 или даже 40 лет. Так, артистка намекнула, что в старости, ей бы хотелось «кайфовать в окружении близких». Ну а себя саму Кристина представляет где-нибудь на пляже под зонтиком в неге и покое.

«Главное, чтоб руки не дрожали. Надеюсь, буду кайфовать в окружении близких — детей, внуков, правнуков. Буду чувствовать удовольствие от большой семьи, от того, что все живут в мире и согласии. От того, что жизнь прожита не зря и все поддерживают друг друга», — приводит «Домашний очаг» слова Кристины Орбакайте.

Кстати, певица уже давно мечтает о внуках. Вот только старшие дети — Никита Пресняков и Дени Байсаров не спешат делать свою звездную маму бабушкой. Никита, к слову, женат на модели Алене Красновой. Но у пары пока нет в планах заводить малыша.

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