«Вправо-влево не получалось»: Орбакайте призналась, что ее растили в строгости

Алла Пугачева почти постоянно была на гастролях. Ее дочь Кристину, можно сказать, растила бабушка.

В одном из свежих интервью Кристина Орбакайте призналась, что в детстве у нее было достаточно строгое воспитание. Бабушка не позволяла своей маленькой внучке уклоняться «вправо-влево» от дневного распорядка дня. Баловство и озорство — на это не было времени. Вспоминая свое детство, певицы призналась, то у нее постоянно были школы. То она спешила на английский, то на музыку, а потом еще добавился балет.

Сама Алла Пугачева часто отсутствовала дома, разъезжала с гастролями по городам и весям. Воспитанием ее дочери, можно сказать, занималась бабушка. И такая требовательность, как говорит Кристина, ее безусловно закалила.

«Да, достаточно строгое (воспитанием), вправо-влево не получалось… Всю жизнь знаю, что все должно быть четко, по графику. Даже в отпуске заранее думаю, когда он закончится, с чего начинать, куда бежать прямо с самолета», — приводит «Домашний очаг» слова Кристины Орбакайте.

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