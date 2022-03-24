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Орбакайте рассказала, какое сильное качество она унаследовала от мамы Аллы

Певица призналась, что она больше всего дорожит чувством ответственности, которое не позволяет ей расслабиться.

Орбакайте рассказала, какое сильное качество она унаследовала от мамы Аллы
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

В свежем интервью Кристина Орбакайте назвала свои сильные качества, которые она унаследовала от мамы. Это те стороны ее натуры, которые проявились еще в раннем детстве и остались неизменными.

Так, артистка заверила, что больше всего она дорожит чувством ответственности, которое не позволяет ей дать слабину или расслабиться. Это то, что не дает ей опустить руки даже в самые сложные моменты. Такое качество, как говорит певица, у нее от мамы и бабушки.

«Какими бы ни были препятствия, во мне всегда есть вера, что все разрулится, что есть ангел-хранитель, какое-то провидение, которое пусть в последний момент, но поможет, выведет на правильную стезю», — приводит «Домашний очаг» слова Кристины Орбакайте.

Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте поделилась тем, какие качества она переняла у своей мамы. Фото: Global Look Press

Кстати, Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой покинула Россию. Так, именитая чета уехала в Израиль. Поговаривают, что там в небольшом городе Кесария Примадонна сняла трехэтажную виллу с бассейном.

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