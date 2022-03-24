Живописный лес, роскошные особняки: почему Галкин построил замок именно в деревне Грязь

Телеведущий выбрал очень уютное место не похожее на ближайшее Подмосковье.

Телеведущий Максим Галкин, как выяснилось, вовсе не случайно построил свой замок в деревне Грязь.

Данный населенный пункт приписан к Одинцовскому району Подмосковья. Однако от Одинцово до деревни далековато. Ехать примерно сорок минут на машине. А вот до Звенигорода всего пять минут. Если ехать из Москвы, то надо выехать на Рублевское шоссе. Дальше надо двигаться примерно час вдоль живописного леса. Галкину всегда нравилось возвращаться из столицы с работы и любоваться красотами кругом.

Деревня Грязь привлекла Галкина и тем, что совсем не похожа на соседние Барвиху и Жуковку с гигантскими концертными холлами и торговыми центрами. Дома в деревне, кстати, самые разные. Роскошные особняки мирно соседствуют с хиленькими избушками.

Максим Галкин не раз говорил, что его замок в деревне Грязь похож на диснеевский. Кстати, рядом с замком телеведущий высадил для своей любимой жены певицы Аллы Пугачевой несколько лет назад аллею из клевера.

Напомним, что свой замок Максим Галкин строил шесть лет. Особняк со всеми удобствами. Уютное семейное гнездышко раскинулось на площади почти в три тысячи квадратных метров. В замке у Максима Галкина есть свой сантехник, электрик, садовник, горничные, повара, няни.

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