«Разрыдалась от счастья»: Бабкина рассказала о лучшем подарке на день рождения

Надежда Бабкина в прошлую субботу отметила 72-летие. Любая другая артистка уже давно бы начала жаловаться на возраст и сложный график, но Надежда Георгиевна привыкла благодарить судьбу за все, что та ей посылает.

Нашим журналистам певица рассказала, что самым лучшим подарком на ее день рождения стало рождение внука Георгия.

«Лучший подарок — это мой старший внук Георгий, который родился 18 марта 2010 года. В канун моего юбилея 19 марта. Теперь по очереди отмечаем наши дни рождения», — заявила Бабкина Teleprogramma.pro.

Кстати, имя для внука Надежда придумала сама. Когда она узнала, что сноха Татьяна беременна, то сказала:

«Если родится мальчик, пусть будет Георгием в честь моего любимого отца. Такое сильное имя мужчине во благо. Ребята сначала не соглашались, хотели назвать Степаном. И вот мальчик появился на свет. Таня в роддоме, а я праздную юбилей в «Метрополе». В какой-то момент на сцену поднимается сын и объявляет: «Мама, мы с Таней и Георгием сердечно тебя поздравляем!» Тут уж я не выдержала и разрыдалась от счастья!» — добавила Бабкина.

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