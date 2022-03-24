«Мы в котле жаримся»: Наталья Подольская похвасталась отдыхом в Сочи с мужем и родными

Певица с семейством весело проводят время.

Певица Наталья Подольская в «Телеграм» поделилась видеозаписью, на кадрах которой она вместе с родными находится в Сочи. Все семейство находится в чане с горячей водой.

«Мы в котле жаримся. Мы — супчик», — говорят на записи дети.

«Маска лыжника», — заметила Наталья Подольская и показала себя крупным планом.

Напомним, что Наталья Подольская с мужем музыкантом Владимиром Пресняковым – младшим, детьми и ближайшими родственниками улетела в Сочи. Звезды весело проводят время на южном курорте страны.

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