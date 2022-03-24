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«Уверенный шаг в сторону прозрачности»: Гордон рассказала, что ждет пользователей Интернета

Как отметила правозащитница, пользователям Rutube.ru можно будет зарегистрироваться через Госуслуги.

«Уверенный шаг в сторону прозрачности»: Гордон рассказала, что ждет пользователей Интернета
Екатерина Гордон. Фото: Global Look Press

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» рассказала, что ждет, как она считает, пользователей Интернета в России в ближайшем будущем.

Екатерина Гордон
Екатерина Гордон. Фото: Global Look Press

«Вот что хочу вам сказать. Пользователям Rutube.ru можно будет зарегистрироваться через Госуслуги, как пишут в новостях. Что это значит? Это значит, на мой взгляд, что мы делаем уверенный шаг в сторону прозрачного российского Интернета, где авторизоваться можно будет по паспортам».

Екатерина Гордон

Напомним, что в России за последнее время были заблокированы некоторые популярные иностранные соцсети.

В связи с этим российские звезды шоу-бизнеса активно осваивают новые площадки. В частности, «Телеграм» и «ВКонтакте».

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