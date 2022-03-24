«В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя»: Плющенко – о Шаботовой

Как отметил фигурист, он готов взять спортсменку под свое крыло.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что был не в курсе отстранения от чемпионата мира украинской фигуристки Анастасии Шаботовой.

«Мы с удовольствием готовы ее взять в сборную России, ждем ее. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя». Евгений Плющенко

Как отметил Евгений Плющенко, Россия никогда не будет слабой страной. Сейчас, как он думает, надо всем сплотиться и быть вместе, отстаивать родину и Россию, сообщает Metaratings.ru.

больше по теме Фигуристку Анастасию Шаботову выгнали из сборной Украины за лайк поста Евгения Плющенко Спортсменка в 2019 году перешла в сборную этой страны, уехав из России.

Ранее Анастасия Шаботова поставила лайк под одной из публикаций Евгения Плющенко в соцсетях. После этого она была исключена из сборной Украины. Кроме того, Шаботова не сможет участвовать в чемпионате мира во французском Монпелье.

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