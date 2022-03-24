«Я мегапрофессионал»: Бузова раскрыла секрет своей популярности в разных сферах

Недавно Ольга Бузова вернулась из Африки, где была целый месяц. В ЮАР поющая ведущая поехала в качестве соведущей Михаила Галустяна в проекте ТНТ «Звезды в Африке».

По признанию Ольги, перед началом одного из съемочных дней в отеле отключили воду. Но это не помешало блондинке привести себя в порядок перед началом съемок. Ей хватило всего пол бутылки питьевой воды из номера гостиницы.

«Кто угодно может сорвать съемки, но только не я. Я мегапрофессионал. Я всегда определяю, что для меня главное, а что – второстепенное. А главное – это сделать офигенное шоу. Конечно, мучили и усталость, и жара, и мошки. Это же Африка. Но если бы была возможность остаться там и снимать третий сезон, я бы осталась», — призналась Бузова в интервью «7Дней».

Напомним, ранее Ольга Бузова рассказала, с кем встретила Новый год и какие отношения хочет построить с любимым человеком.

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