«Она очень хорошая девочка»: Кирилл Туриченко волнуется за свою невесту, которую травят в Сети

Осенью прошлого года 38-летний солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко решился на важный шаг. Будучи в Африке, он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Дарье Тарасовой.

Пока пара готовится к свадьбе, настойчивые фанатки артиста затравили его невесту.

«Обидно, что люди ей гадости пишут. Она больше получает обидных слов. Даша просто не из сферы шоу-бизнеса, поэтому ей тяжелее. Она очень хорошая, воспитанная, чистая девочка», — цитирует солиста «Иванушек International» StarHit.ru.

Добавим, избранница Туриченко работает имиджмейкером. Ранее у нее был ювелирный бизнес, который пришлось закрыть из-за убытков. Кроме того, у Тарасовой подрастает сын от предыдущих отношений, который тепло принял артиста.

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