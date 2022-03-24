Дом за 30 миллионов долларов с гаражом на пять машиномест: что оставил сбежавший из России Чубайс

Известный политик и экономист был на днях замечен в Стамбуле.

Политик и экономист Анатолий Чубайс и его жена сценарист и режиссер Авдотья Смирнова, которые покинули Россию, оставили в родной стране шикарный особняк в Переделкино. Его стоимость оценивается в 30 миллионов долларов.

Коттедж выполнен в футуристическом стиле. Дом возвели на участке в 1,6 гектара. Общая площадь жилья составляет больше двух тысяч квадратных метров. На территории участка располагается дом для гостей на 600 квадратных метров, а также здание охраны и просторный гараж на пять машино-мест.

Отметим, что возводить особняк Анатолий Чубайс начал еще в 2012 году. Это случилось фактически сразу после свадьбы с Авдотьей Смирновой. Именно жена выбирала место, где Чубайс позже свил семейное гнездышко, сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

Напомним, что Анатолий Чубайс покинул должность специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Недавно он был замечен в Турции, снимающем деньги из банкомата.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.