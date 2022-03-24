«Я еду»: перебравшаяся в США Светлана Малькова купила личный автомобиль

Об этом художница заявила в своем телеграм-канале.

На днях Светлана Малькова – экс-жена Романа Малькова перебралась из Словении в США. Отдохнув с детьми в Майами, многодетная мама направилась в Сиэтл, где планирует жить. Там, по словам художницы, ее ждет жених, также она планирует открыть свою художественную школу.

Накануне в своем телеграм-канале Светлана показала кадры, на которых она управляет автомобилем. Машину художница купила.

«Мы едем. Впервые я еду в Америке на своей машине», — сказала Малькова.

Добавим, ранее стало известно, что судебные разбирательства за сумму алиментов между бывшими супругами завершились. Художница будет получать по 15 700 рублей на одного ребенка.

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