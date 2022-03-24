Джиган с Самойловой, Тимати, Собчак: кто из звезд наел больше всего на популярном сервисе заказа еды

В Сети выяснили, кто из российских звезд шоу-бизнеса наел больше всего на популярном сервисе по заказу еды.

На первом месте оказалась семья рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. За полгода на доставку еды они потратили 773 тысячи рублей. Звезды сейчас веселятся в Дубае и на родину возвращаться не спешат.

На втором месте расположился другой рэпер Тимати. Он потратил за те же полгода 684 тысячи рублей. Замыкает «тройку призеров» светская львица Ксения Собчак, не так давно уехавшая из России. Она потратила за полгода 519 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

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Напомним, что в Сеть недавно слили базу данных пользователей популярного сервиса по заказу еды. Роскомнадзор уже составил протокол на организацию из-за утечки данных.

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