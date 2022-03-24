«Изумрудный» выход: Кейт Миддлтон блистала в пышном платье и королевских украшениях

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям с рабочим визитом прибыли на Ямайку. Пара уже отметилась на нескольких важных встречах в рамках карибского тура, а накануне побывала на торжественном ужине в официальной резиденции генерал-губернатора Ямайки Патрика Аллена.
На мероприятие Кейт надела сверкающее изумрудное платье Jenny Packham, отдав таким образом дань уважения цвету флага Ямайки. Волосы герцогиня уложила в пучок. Образ дополнила изумрудными драгоценностями, которые принадлежат королеве Елизавете II.
Также герцогиня Кембриджская надела Большой крест «Дамы Королевского Ордена Виктории» и значок «Ордена Королевской семьи», которые ей необходимо носить на официальных королевских мероприятиях. Об этом пишет People.
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