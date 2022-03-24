«Вот что она делает в Сити!»: фигуристка Медведева показала элементы стриппластики на полу

Спортсменка занялась новым для себя направлением и похвасталась достижениями.

Чемпионка мира и двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр в фигурном катании Евгения Медведева долго интриговала подписчиков в Сети своими тренировками. Причем, речь шла не о посещении льда, а о поездках в «Москва-сити».

Наконец, фигуристка удовлетворила распаленное любопытство подписчиков. Оказалось, что девушка занялась стриппластикой и уже достигла немалых результатов. Она поделилась видеокадрами своего танца, который она исполнила на полу.

«Так вот что она делает в Сити!», — подписала фигуристка кадры.

Подписчики пришли в восторг. «Ошалеть», «Невероятные движения», «Боже, какой шик», «Звезда», «Оо!», «Ты шикарна!», «Мой бог, какая шикарная», «Выглядит круто!», «Извините, я упала, встану не скоро, челюсть поднимать не собираюсь», «Вызывайте скорую!» — пишут фолловеры под видео.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!