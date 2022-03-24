Фигуристку Анастасию Шаботову выгнали из сборной Украины за лайк поста Евгения Плющенко

Спортсменка в 2019 году перешла в сборную этой страны, уехав из России.

Фигуристка Анастасия Шаботова исключена из сборной Украины. Об этом сообщил вице-президент Украинской федерации фигурного катания на коньках Даниль Амирханов.

Ранее Шаботова поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Судя по всему, на новой родине ее порыв не поняли и не оценили.

Отметим, что Анастасия Шаботова начинала свою карьеру в России. В 2019 году она перешла в сборную Украины, потому что не видела перспектив в родной стране, где очень большая конкуренция, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 16-летняя Анастасия Шаботова должна была принять участие в чемпионате мира. Он стартовал во французском Монпелье 23 марта. Российских фигуристов до соревнований не допустили.

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