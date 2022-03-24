«Это редко встречается»: мама Тимати высказалась о взаимоотношениях свекровей с невестками

Симона Юнусова разоткровенничалась в своей соцсети.

Рэпер Тимати – старший сын Симоны Юнусовой. К своим 38-ми годам он не раз не был женат, но имеет двоих детей. Дочь Алису ему родила модель Алена Шишкова, а сына Ратмира – тоже модель Анастасия Решетова. Поговаривают, Решетова, в отличие от Шишковой, так и не смогла наладить отношения со свекровью.

Накануне Симона Юнусова отвечала на вопросы фолловеров, которые не упустили возможности спросить у нее про родственные связи.

«Хорошо ли, когда отношения невестки и свекрови, как у дочери с матерью?» — спросили фолловеры. «Конечно, но, к сожалению, это редко встречается», — ответила Симона.

Напомним, ранее Симона Юнусова высказалась о новом бизнесе Анастасии Решетовой. Накануне модель представила линию уходовой косметики.

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