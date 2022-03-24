Отберут, а содержание потянут? Сколько Галкин и Пугачева каждый месяц тратят на замок в Грязи

На роскошное имение пары в их отсутствие позарились посторонние, а некоторые хотят национализировать.

После того, как Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми покинули страну, скрывшись в Израиле, нашлись покупатели на их роскошный семейный замок в средневековом стиле, расположенный в Одинцовском районе, в деревне Грязь. Продюсер Андрей Разин вызвался приобрести хоромы, а критик Сергей Соседов и вовсе предложил национализировать жилье Примадонны и шоумена.

Однако, отобрать, как известно, — это полдела. Важно ведь и сохранить то, что сегодня представляет собой особняк. И хватит ли денег у потенциальных новых хозяев содержать в достойном виде имение – отдельный вопрос.

А между тем, на содержание замка у Пугачевой и Галкина ежемесячно уходят баснословные суммы. Площадь особняка составляет более 2 тысяч квадратных метров, в нем 6 этажей, 20 спален, бассейн, спортзал, лифт, подземный гараж и домашний театр.

Есть еще роскошный сад, изобилующий флорой, площадь которого 1 гектар, а также на территории имения располагается гостевой домик и амфитеатр. К примеру, в 2018 году ежемесячно Галкин и Пугачева отстегивали порядка 500 тысяч рублей на содержание имения, в 2021 году эта статья расходов уже выросла до миллиона.

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