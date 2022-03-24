«Я его пока не понимаю»: Ида Галич объяснила, почему подписчики неохотно идут в «Телеграм»

По словам блогера, ее многие коллеги находятся в шоке от происходящего.

Блогер и популярная телеведущая Ида Галич объяснила, почему в социальной сети «Телеграм» у почти всех звезд пока так мало подписчиков.

«Это совершенно разные площадки: неудивительно, что подписчики идут туда неохотно. «Телеграм» совсем другой, я его пока не понимаю. Там, наверно, больше нужны тексты». Ида Галич

Как отметила Ида Галич, сейчас она активно постит в «Телеграм» видео. Она хочет посмотреть, как подписчики будут реагировать на такую связь с ней.

При этом она заметила, что многие блогеры после блокировки популярной социальной сети находятся в шоке. Сама она к происходящему старается относиться спокойно, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в «Телеграм» у Иды Галич пока 250 тысяч подписчиков. В заблокированной популярной соцсети было более шести миллионов пользователей.

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