Теплее погода – меньше одежды: Юлия Михалкова продефилировала по улице в жакете и мини-шортиках

Актриса и телеведущая приняла участие в съемках.

С наступлением весны экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова все чаще стала появляться в соцсетях. Звезда расщедрилась на фото и видео со своим участием, которых давно не хватало подписчикам.

На новых кадрах звезда показала себя дефилирующей по улице с голыми ногами. Она надела белый жакет в стиле Chanel и джинсовые шорты. Сапоги на каблуке с бахромой добавили яркости образу.

Очевидно, теплая погода вдохновила красавицу раздеться. Сама Михалкова ничуть не смущается голых ног, а напротив, старается их подчеркнуть.

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