«Я не могу просто с кем-то переспать»: Бузова заявила, что ей нужны отношения «по всем правилам»

Поющая ведущая до сих не встретила свое счастье.

В январе этого года Ольга Бузова отметила свой 36-й день рождения. Больше года она находится в статусе свободной девушки и мечтает встретить своего единственного.

Фолловеры с нетерпением ждут, когда же блондинка объявит о том, что выходит замуж.

«Понимаете, я не могу просто с кем-то переспать. Я девочка серьезная, мне нудны отношения по всем правилам, по всем канонам, чтобы все было зафиксировано официально, все честно, по совести, без двойного дна», — рассказала Бузова в интервью «7Дней».

Напомним, ранее Ольга Бузова призналась, с кем встретила Новый год. Блондинка планировала побыть в одиночестве, а в итоге составила компанию Наталье Рудовой.

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