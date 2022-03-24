«Человек самодостаточный и наполненный»: Бузова призналась, с кем встретила Новый год

Пока Ольга Бузова пребывает в статусе свободной девушки и все еще ищет свою любовь. Даже в Новый год она планировала быть одна. Но, по словам популярной блондинки, все изменилось буквально за пару часов до боя курантов.

«Мне написала Наташа Рудова. Мы начали с ней переписываться в 10 часов вечера. Оказалось, она тоже дома. Мы с ней знакомы, но никогда не были близкими подругами. Она мне пишет: «Приезжай ко мне!». Меня это вдохновило! Потому что человек тоже, как и я, самодостаточный и наполненный и нам не нужно изображать счастливую жизнь», — рассказала Бузова изданию «7Дней».

Напомним, ранее Ольга Бузова заявила о том, что многие близкие ранее люди, просто предали ее.

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