«Ты мне в душу залез!»: Валя Карнавал легла к Саше Стоуну на вытянутые руки, чтобы стать его штангой

Во втором сезоне шоу «Звезды в Африке» на ТНТ участие приняли певица Валя Карнавал и блогер Саша Стоун. На проекте у них начался роман, и в новых публикациях в Сети знаменитости делятся кадрами их отношений.

В новом видео, которое показала Валя у себя в микроблоге, Саша Стоун решил использовать ее как штангу. Лежа на полу, силач разместил Карнавал поперек себя и положил на обе руки. Несколько раз подняв ее на вытянутых руках, мужчина продемонстрировал свою силу. «Ты мне в душу залез!», — вскрикнула Валя от давления и слезла с рук.

Самодельный спортзал блогеры устроили на глазах у товарищей по шоу. Окружающие сначала не поняли, что они пытаются сделать, а потом посмеялись все вместе.

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