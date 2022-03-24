«Ноги вытирают и оскорбляют»: Бузова пожаловалась на предавших ее людей

В прошлом году Ольга Бузова рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном, поссорилась с коллегами по «Дому-2» Ксенией Бородиной и Ольгой Орловой. С тех пор поющая ведущая внимательнее относится к своему кругу общения. А тех, кто разорвал с ней отношения, блондинка называет предателями.

«В прошлом году людей было гораздо больше, и некоторые в любви признавались в микрофон, ели черную икру и говорили: «Какая ты классная». А сейчас они об меня ноги вытирают и оскорбляют», — пожаловалась Бузова в интервью «7Дней».

Напомним, в январе Бузова отметила свой 36-й день рождения. На вечеринку она пригласила самых близких ей людей, которых на частном джете отвезла в Сочи.

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